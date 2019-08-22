الاستخبارات العسكرية تخترق وتفكك خلية ارهابية في الرمادي

2019/08/22 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الخميس، اختراق وتفكيك خلية ارهابية في الرمادي.

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