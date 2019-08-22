اعتراف مثير لرونالدو ميسي جعلني لاعبا أفضل

2019/08/22 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في اعتراف نادر ومثير من نجم يوفنتوس الحالي، قال البرتغالي كريستيانو رونالدوا إنه استفاد هو والأرجنتيني ليونيل ميسي من منافساتهما الحامية والطويلة في ملاعب كرة القدم.لكن الغريب أيضا، في اعترافات كريستيانو رونالدو الأخيرة، أنه لم يسبق له أن تناول العشاء مع نجم برشلونة، مشيرا أنه لن يواجه أي مشكلة في ذلك في المستقبل، وفقا لما ذكره موقع

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