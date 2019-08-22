2019/08/22 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبارأكدت مديرية شرطة كربلاء، اليوم الخميس، إن ماتم تداولها من اخبار تخص توقيف مسؤول محلي لضابين و15 منتسباً هي عارية من الصحة.

وذكرت الشرطة، في بيان تلقت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، إن أحد الاعلاميين تناقل خبراً عبر صفحته الخاصة، بقيام أحد المسؤولين في المحافظة بتوقيف ضباط اثنين واكثر من 15 منتسباً في إحدى السيطرات الخارجية، وهذا الخبر لا يمت للواقع بأي صلة".

وأوضح البيان حقيقة هذا الامر، إن "هناك مخالفة من منتسبين عدد إثنين فقط، واللذين لم يؤدوا واجبهم بصورة صحيحة، وحسب السياقات والضوابط المبلغين بها، وتم محاسبتهم من قبل المديرية وفقا للقانون".

وأكد، "ان شرطة كربلاء حريصة على مراقبة وتصحيح عمل القوات الامنية ومراقبتهم"، لافتاً الى انه يجب الرجوع الى المديرية للتأكد من صحة المعلومات المتداولة خدمة لمدينتنا مدينة كربلاء المقدسة"، مبيناً ان المديرية تسعى للحفاظ على سمعة ضباطها ومنتسبيها وفق آليات العمل الصحيحة".انتهى/س

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة كربلاء توضح حقيقة توقيف ضابطين و15 منتسباً) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة كربلاء توضح حقيقة توقيف ضابطين و15 منتسباً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).