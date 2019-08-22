بالصور.. ازالة سوق شعبي بالكامل في بغداد

2019/08/22 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد عن ازالة سوق شعبي متجاوز جنوب بغداد.وقالت الامانة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه ان "ملاكاتها في بلدية الرشيد قامت بحملة ليلية ازالت خلالها السوق المسمى شعبياً سوق الشرطة الرابعة بالكامل".واضاف ان "الهدف من ذلك هو لغرض فتح الشارع 42 الفاصل بين المحلتين 855 والمحلة 857 امام حركة السير والذي اغلق بفعل تجاوزات السوق".وتابعت ان "حملة الإزالة تضمنت رفع اكثر من 200 كشك و 400 بسطة وجنبر بعد عدم استجابتهم للإنذار ولاكثر من مره".

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