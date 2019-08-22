مدرب البرازيل: نيمار يريد الرحيل بهدوء

2019/08/22 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس كشف المدرب البرازيلي تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي بأن مواطنه المهاجم نيمار داسيلفا يسعى للرحيل بهدوء عن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي دون خوف على مستقبله الاحترافي.وبسؤاله عن وضعية نيمار وعدم مشاركته مع ناديه الفرنسي حتى الآن، رد تيتي في تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية قائلاً : ” تحدثت

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