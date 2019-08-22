النزاهة تكشف نتائج تقصيها عقارات المنطقة الخضراء

2019/08/22 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس كشفت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، عن توجيه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بتأليف لجنة تتولى الانتقال إلى عقارات المنطقة الخضراء المشغولة من قبل المسؤولين الحاليين والسابقين، وتحديد تاريخ شغلهم لها، والمستحقات المالية المترتبة بذمة شاغليها، من أجل تسديدها.وقال دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إن “هذا التوجيه

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