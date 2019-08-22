سعود سالم - سقوط الفيل الأزرق

2019/08/22 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعود_سالم في زاوية الغرفة المعتمةيستلقي التمساح بتعب على السريريحدق في السقفالفيل الأزرق كان محاصرا في بروازمعلقا بمسمار على الجداروالذئب المرقط جالسا على الكرسي العتيقمرفقيه على الطاولةيتحدث بصوت خافتوينظر خلسة من النافذةإلى الطريقينتظر الفضيحة القادمةيتلذد بساعات الفراغيشعل عود ثقاب في العتمةلإشعال سيجارةويطلب قهوةوكأس من الماءدون أن ......

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