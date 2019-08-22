فلاح أمين الرهيمي - الشهيد البطل سلام عادل صفحة مضيئة وناصعة في تاريخ الحزب الشيوعي العراقي

2019/08/22 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي في عام/ 1949 تعرض الحزب الشيوعي العراقي إلى ضربة مدمرة ومؤلمة التي وجهتها له القوى العميلة والرجعية بمساعدة بعض المنهارين الخونة ذهب ضحيتها قادة الحزب الأبطال (فهد وحازم وصارم) واعتقل معظم كوادره والذين فلتوا من قبضة السجان والاعتقال عاشوا متخفين بسبب ظروف الإرهاب القاسية حيث كان رجال الأمن يترصدون في الشوارع والمقاهي والمعامل والمدارس أثر الشيوعيون من أجل إلقاء القبض عليهم ...كما سببت هذه الانتك......

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