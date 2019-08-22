2019/08/22 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #إبراهيم_جركس الثالوث النصيري{المعنى علي، والاسم محمد، والباب سلمان ج1}كما أسلَفنا في الفصل السادس والعشرين[*]، يتألّف الثالوث النصيري: المعنى علي، والاسم محمد، والباب سلمان الفارسي.وتمّت مناقشة مكانة "علي" ضمن هذا الثالوث في الفصل السابع والعشرين[**]، وسنناقض هنا مكانة الشخصين/الأقنومين الآخرين من الثالوث.الشخص الثاني في الثالوث النصيري هو الاسم محمد، الذي ظهر في زمن المعنى علي، واعتُبِرَت الف......

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