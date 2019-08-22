زراعة كربلاء تضع خطة لزراعة المحاصيل الشتوية بزيادة مقدارها 20544 دونم

2019/08/22 | 12:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبارأعلنت مديرية زراعة كربلاء، عن وضع خطة زراعية لزراعة أكثر من 133 ألف دونم بمختلف المحاصيل الشتوية للموسم الزراعي - 2019 وتمت المصادقة عليها من محافظ كربلاء المهندس نصيف الخطابي وتم رفعها لوزارة الزراعة من اجل المصادقة عليها.

ونقل بيان لاعلام الزراعة عن رزاق الطائي مدير زراعة كربلاء، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه اليوم الخميس، قوله، ان "الخطة المقترحة البالغة ( 133) ألف و(701) دونما والتي سيتم زراعتها بمختلف المحاصيل الشتوية في عموم محافظة كربلاء حظيت بمصادقة محافظ كربلاء وتم رفعها لوزارة الزراعة من اجل المصادقة عليها ".

وأضاف الييان، "شملت هذه المساحة زراعة ( 84550 ) دونما بالحنطة وزراعة ( 4850) دونما بالشعير ، و(4145) دونم بمحصول الطماطه المغطاة ، و(4300) دونما خيار مغطى ، و( 270) دونما باذنجان مغطى ،و(2310) دونما بصل يابس و(4300) دونم بصل أخضر، و(20) دونما بطاطا ، و(43) دونما فلفل ، و(1810) دونما باقلاء خضراء ، و(70) دونما باميا و(416) شلغم ، و(45) دونما شوندر، و(60 ) دونما جزر، و(5) دونم كلم، و(50) دونم ثوم، و(1504) دونما خضر ورقية، و(120) دونما شجر مغطاة و(14463) دونما جت و(4790) دونم، برسيم ، و5580) دونما مخاليط علفية".

واوضح، أن "الخطة شملت جميع إنحاء محافظة كربلاء وحسب الرقع الجغرافية للشعب الزراعية المنتشرة في الاقضية والنواحي التابعة لمحافظة كربلاء حيث سيتم زراعة(20250) دونما في الشعبة الصحراوية، و(55618) دونما في عين التمر، و(4500) دونما الهندية ،و(12119) دونما الخيرات ،و(16300) دونما في الجدول الغربي، و(6200) دونما في عون، و(18100) دونما في شعبة زراعة المركز ، و(614) دونما في شعبة زراعة الحسينية

واشار البيان الى، ان "الخطة الشتوية البالغة 133710 دونم ستعتمد منها 75868 دونما على الابار و57833 دونما مروية بواسطة الانهار اذ تبلغ نسبة المساحة المعتمدة على الابار 56.7 % بينما نسبة المساحة المروية بالانهار والجداول 43.3% ".

يذكر ان خطة الموسم الشتوي الماضي شهدت زراعة ( 113157 ) دونما بينما سيشهد الموسم المقبل زراعة (133701) دونم بزيادة مقدارها (20544) دونما مقارنة بالموسم السابق.



انتهى/ ع

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