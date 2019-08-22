الرافدين يحدد المجمعات المشمولة بقروض 100 مليون

2019/08/22 | 12:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخباركشف مصرف الرافدين، اليوم الخميس، عن أسماء المجمعات الاستثمارية السكنية المشمولة بمنح القروض السكنية للموظفين الموطنة رواتبهم.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، إنه "على الموظفين الراغبين بمنحهم قروض 100 مليون دينار، والمواطنين الذين تم تحديد 50 مليون دينار لشراء الشقق السكنية، التوجه لتلك المجمعات للاطلاع على مواصفات تلك الشقق"، لافتاً الى ان "المجمعات الاستثمارية السكنية التي استوفت كافة الشروط القانونية والتي يتم على اثرها منح القروض لشراء الوحدات السكنية هي ( مجمع الأمل السكني في محافظة البصرة - مجمع العزيز السكني في محافظة الناصرية - مجمع بيسان السكني في محافظة الناصرية - مجمع مشروع اسكان الدوحة في محافظة السماوة )".

وأشار الى، أنه "سيتم الإعلان عن العديد من المجمعات السكنية في الايام المقبلة والمشمولة بقروض 100 مليون دينار و 50 مليون دينار ومن ضمنها محافظة بغداد".انتهى/س

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