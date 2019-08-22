مقتل 6 ارهابيين حاولوا التعرض لفوج قتالي في ديالى

2019/08/22 | 12:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت الخلية في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، ان" قوة من الفوج 3 باللواء 74 في الفرقة الخامسة، قتلت 6 ارهابيين حاولوا التعرض على الفوج أعلاه".وأوضح أن" القوة حاصرتهم وقتلتهم جميعاً بعد الاشتباك معهم، وقد تبين أن من بينهم أربعة انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة من ضمنهم ما يسمى إعلاميا ولاية ديالى، حيث تم العثور على كاميرته، في منطقة قره تبه بمحافظة ديالى".انتهى..م.م

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