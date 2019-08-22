المالكي يدعو للاسراع في التحقيقات الخاصة باستهداف مقرات ومخازن الاسلحة للحشد الشعبي

2019/08/22 | 12:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس اتلاف دولة القانون نوري المالكي اليوم الخميس، الى الاسراع في التحقيقات الخاصة باستهداف مقرات ومخازن الاسلحة للحشد الشعبي والاجهزة العسكرية.

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