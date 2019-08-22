2019/08/22 | 12:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة … رد مجلس الدوما على عرض رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، الخميس، بتبادل شبه جزيرة القرم مقابل الحصول على عضوية مجموعة الثماني.وقال نائب مجلس دوما الدولة من منطقة القرم كونستانتين باخاريف في تصريح اوردته وكالة “ريا نوفوستي” وترجمته عن الروسية /المعلومة/، إن “افتراض زيلنسكي بأن روسيا مستعدة لتبادل أكثر من مليوني شخص […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وسيا ترفض تبادل شبه جزيرة القرم للحصول على عضوية مجموعة الثماني) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وسيا ترفض تبادل شبه جزيرة القرم للحصول على عضوية مجموعة الثماني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).