الحكيم يدعو الى انصاف كل متضرر من الارهاب ماديا ومعنويا

2019/08/22 | 12:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

دعا رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، اليوم الخميس، الحكومة الى انصاف كل متضرر من ضحايا الارهاب ماديا ومعنويا.





وقال الحكيم في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “في اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الارهاب نجدد الدعوة للمجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية والانسانية وجميع الفعاليات الدينية والسياسية والاجتماعية والاكاديمية والفنية في مختلف ارجاء المعمورة الى التكاتف لفضح اهداف ومخاطر آفة الارهاب التي اثبتت للعالم عدم احترامها لدين او حفظها لذمة او ركونها لمنطق او صمودها امام برهان، والعمل على تجفيف منابعه ومحاسبة مموليه وداعميه”.





وأضاف، “نستثمر هذه المناسبة لنحث الحكومة العراقية وحكومات العالم اجمع على انصاف كل متضرر من ضحايا الارهاب ماديا ومعنويا وإعادة من نزح منهم الى مناطقه بعد اعمارها وتوفير سبل العيش الكريم فيها”.

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