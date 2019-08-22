جنايات الكرخ تقضي بالحبس لمدان بابتزاز فتاة عبر التواصل الاجتماعي

2019/08/22 | 12:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أصدرت محكمة جنايات الكرخ، حكماً بالحبـس الشديد لمدة اربع سنوات بحق مدان اقدم على ابتزاز فتاة، مهدداً بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي .

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن ” الهيئة الثانية في محكمة جنايات الكرخ نظرت قضية مدان قام بابتزاز فتاة وهددها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي او دفع مبالغ مالية “.

وأضاف، أن ” المدان قام باخذ مخشلات ذهبية من المشتكية مقابل المبالغ المالية ليقوم بعد ذلك بتكرار ابتزازه لها ما دفع المشتكية للجوء الى القضاء”، مبيناً ان “المحكمة اصدرت قرارها القاضي بالحبس الشديد لمدة اربع سنوات بحق المدان وفقاً لاحكام المادة 430/1 من قانون العقوبات”.

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