2019/08/22 | 12:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- بغداد
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صدقت محكمة تحقيق الرصافة (اللجنة التحقيقية المختصة بالنظر بقضايا مديرية مكافحة إجرام بغداد) اعتراف متهمين اثنين ضبطت بحوزتهم 2 كيلوغرام من مادة الكرستال
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصديق اعترافات متهمين بتوزيع مخدر "الكرستال") نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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