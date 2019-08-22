تصديق اعترافات متهمين بتوزيع مخدر

2019/08/22 | 12:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

صدقت محكمة تحقيق الرصافة (اللجنة التحقيقية المختصة بالنظر بقضايا مديرية ‏مكافحة إجرام بغداد) اعتراف متهمين اثنين ضبطت بحوزتهم 2 كيلوغرام من مادة الكرستال

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