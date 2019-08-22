2019/08/22 | 12:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – متابعة

تراجعت أسعار النفط، الخميس، مقلصة المكاسب التي حققتها في وقت سابق، إذ تتعرض لضغوط جراء مخاوف تتعلق بالاقتصاد العالمي، وزيادة تفوق التوقعات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المخزونات الأميركية تضغط على أسعار النفط) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المخزونات الأميركية تضغط على أسعار النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).