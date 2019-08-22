بالصورة.. تعرف على جدول مناقشة لجنة الخبراء للاتحادات الرياضية

2019/08/22 | 12:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … حصلت وكالة/ المعلومة/ على نسخة من جدول مناقشة لجنة الخبراء المشكلة من قبل الحكومة العراقية مع الاتحادات الرياضية لتخصيص التمويل اللازم لها.

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