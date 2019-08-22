2019/08/22 | 12:59

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البرلمان يسعى لإدراج إيرادات المنافذ في الموازنة المقبلة

بينت اللجنة الاقتصادية النيابية في مجلس النواب، اليوم الخميس، سعيها

لإدراج إيرادات المنافذ في الموازنة المقبلة.وقال عضو اللجنة، سعد الخزعلي، إن "إيــرادات المـنـافـذ الـحـدوديـة

لـم تـدخـل ضمن المـوازنـة لعدة أسباب؛ سواء سياسية أو نتيجة سيطرة

جهات على بعضها".وأكد الخزعلي، سعي اللجنة "لإدراج إيرادات المنافذ في الموازنة

المقبلة".وتابع، أن "الـعـراق يعد البلد الاول بالاستيراد، اذ ان الصناعة

الوطنية عانت في الفترات السابقة ونأمل في المستقبل أن تتحسن الصناعة

الوطنية لنكون مـورديـن غير مستوردين، لذا فإن المنافذ الحدودية ينبغي

أن تكون عنصرا فعالا في رفد الموازنة الاتحادية".وأضاف، أن "البضائع الــتــي تــدخــل الــيــوم الــى الــبــلاد

تــقــدر بـمـلايـين الـــــدولارات، ولــو اسـتـخـدمـت

اســتــخــدامــاً صـحـيـحـاً وكــانــت هــنــاك رقــابــة عـلـى

الـبـضـائـع وجـودتـهـا لـكـانـت المــوازنــة الـيـوم بأحسن حــال"،

مبيناً ان "الـحـكـومـة منعت بـعـض المــواد من الاسـتـيـراد

ولـكـنـهـا مــازالــت تـدخـل، وهــذا المـوضـوع يتعلق بالفساد

المـوجـود في بعض المنافذ".وأشار إلى، "تشكيل لجنة تحقيقية ستستكمل تحقيقاتها فـي قـادم الأيـام

لتكون هناك رؤيـة كاملة عـن المنافذ الحدودية وعملها ووارداتها وحجم

البضائع الداخلة ونوعيتها".وتـابـع الـخـزعـلـي أن "المـنـافـذ الـحـدوديـة تـعـانـي الـيـوم مـن

عــدم وجــود جـهـاز قـيـاس وسـيـطـرة نـوعـيـة في المـنـافـذ، لـذلـك

تـدخـل بـضـائـع فـاسـدة ورديــئــة وعلى الحكومة المـركـزيـة

الاســراع فـي وضـع أجـهـزة قياس وسيطرة نوعية للبضائع وتفعيل النظام

الجمركي، إذ ستسعى اللجنة لإدخال واردات المنافذ من ضمن الموازنة

القادمة".

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