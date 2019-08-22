2019/08/22 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أعلنت أمانة بغداد، اليوم الخميس، عن إعادة فتح شارع رئيسي جنوبي العاصمة بعد غلقه منذ 13 عاما.وقالت الامانة في بيان تلقت “خطوة برس”، نسخة منه، إن “ملاكاتها في بلدية الدورة قامت برفع الكتل الكونكريتية في وقت سابق عن شارع الجمعية ضمن منطقة الجمعية المحلة 842”.وأضاف البيان أن “الكوادر باشرت،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إعادة فتح شارع رئيسي جنوبي بغداد بعد 13 عاما على إغلاقه وكالة خطوة برس.

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