“ويز” تضيف إمكانية الوصول السهل لموسيقى YouTube أثناء القيادة

2019/08/22 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..اعلن تطبيق “ويز” للخرائط عن اضافة مزايا YouTube Music لتوفير عناصر التحكم في التشغيل إلى شاشة التنقل على كل من الأندرويد وiOS.وذكر التطبيق ، ان ” التطبيق يتعامل مع التطبيقات الأخرى ويمكن للمستخدم تخطي المسار أو إعطائه إبهامًا سريعًا دون الحاجة إلى تبديل التطبيقات وهو أمر مهم عندما يريد المستخدم وضع نغمة مفضلة […]

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