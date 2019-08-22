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شاهد بالفيديو.. كلب يموت حزنا على صاحبه !!


شاهد بالفيديو.. كلب يموت حزنا على صاحبه !!
2019/08/22 | 13:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: -C5PvcDIURg

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