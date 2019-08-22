الحظر العراقي يتسبب بافلاس 8 منتجين اتراك وذبح واتلاف 18 مليون بيضة ودجاجة

2019/08/22 | 13:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف مسؤولون في قطاع الدواجن في تركيا، الخميس، عن قيام الشركات التركية باتلاف مليون بيضة وذبح 17 مليون دجاجة بسبب استمرار العراق حظر استيراد الدواجن والبيض من تركيا، فيما اشاروا إلى افلاس ثمانية منتجين.ونقلت صحيفة الشرق الاوسط في تقرير لها اطلعت عليه /المعلومة/، عن مسؤولين اتراك توقعهم “حدوث أزمة بيض في السوق التركية […]

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