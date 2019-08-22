2019/08/22 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، اليوم الخميس، استقراراً بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي.وبلغ سعر السوق في بورصة الكفاح ببغداد 1205 دنانير للدولار الواحد، أي 120 ألفاً و500 دينار للمائة دولار.أما أسعار بيع وشراء الدولار في شركات الصيرفة، فكانت: سعر البيع للدولار الواحد 1207.5 دنانير، أي 120 ألفاً و750 ديناراً للمائة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدولار يشهد استقراراً في الأسواق العراقية اليوم النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدولار يشهد استقراراً في الأسواق العراقية اليوم) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدولار يشهد استقراراً في الأسواق العراقية اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).