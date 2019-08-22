تقرير أميركي يسجل 20 حالة انتحار يوميا بين قدامى المحاربين بالعراق وافغانستان

2019/08/22 | 13:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ترجمة..كشفت دراسة لوزارة شؤون قدامى المحاربين الامريكية، الخميس، أن ما معدله 20 عنصرا من قدامى المحاربين في العراق وافغانستان ينتحرون يوميا .ونقلت صحيفة واشنطن اكزامنر في تقرير ترجمته / المعلومة/ عن دراسة الوزارة قولها إن “هناك تزايدا في حالات الانتحار بنسبة 22 بالمائة لدى قدامى المحاربين مقارنة بالبالغين من غير المحاربين “.واضافت […]

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