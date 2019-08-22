البنتاغون يقترح ضم كل الأسلحة الروسية الحديثة إلى معاهدة ستارت-3

2019/08/22 | 13:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، أن معاهدة ستارت ثلاثة يجب أن تشمل في حال تمديدها جميع الأسلحة الروسية الحديثة.

وقال إسبر في تصريح إن روسيا تحاول زيادة ترسانتها النووية الاستراتيجية للتعامل مع الولايات المتحدة، مشيرا الى ان تمديد المعاهدة يجي أن يشمل كل الأسلحة التي تسعى روسيا للحصول عليها، فموسكو تمتلك حاليا صواريخ مجنحة كانت تحظرها معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى وذات رؤوس نووية وموجهة إلى أوروبا.

وتوقف سريان مفعول هذه المعاهدة في الثاني من شهر آب الجاري بمبادرة من الولايات المتحدة التي اتهمت روسيا بانتهاك هذه الوثيقة الأمر الذي تنفيه موسكو بالكامل، كانت هذه المعاهدة تحظر على كلا من روسيا والولايات المتحدة امتلاك الصواريخ التي يتراوح مدى تحليقها بين خمسمئة الى خمسة الاف كيلومتر.

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