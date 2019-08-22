محافظ البصرة يرفد دائرة التقاعد بـ90 موظفا

2019/08/22 | 13:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اصدر محافظ البصرة اسعد عبد الامير العيداني، الخميس، امر اداري لتنسيب 90 موظفا في ديوان محافظة البصرة الى دائرة تقاعد البصرة لحل مشكلة معاناة المواطنين الذين يراجعون الدائرة .وقال العيداني في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “لغرض حل مشكلة معاناة المراجعين من المواطنين الذين يقومون بمراجعة دائرة التقاعد تم إصدار امر اداري […]

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