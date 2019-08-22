2019/08/22 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC اتهم السياسي المستقل غالب الشابندر، اليوم الخميس، الولايات المتحدة بالكذب فيما يتعلق بحماية اجواء العراق من الطائرات المسيرة لاسيما الاسرائيلية.وكتب الشابندر على حسابه في تويتر “الجانب الاميركي يُعلِم الحكومة العراقية (كَذِباً) بعجزه عن رصد و ردع الطائرات الاسرائيلية المسيّرة مبرراً عدم التزامه باتفاقية الدفاع عن العراق”.وتساءل “ماذا ينتظر […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص “مسيّرات اسرائيل”..الشابندر يتهم واشنطن بالكذب ويذكّر بـ”صفقة دفاع” في الجوار المركز الخبري الوطني.

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