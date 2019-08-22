روحاني: مشكلتنا مع واشنطن ليست اقتصادية او سياسية وإنما استراتيجية

2019/08/22 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الخميس، أن المشكلات بين طهران وواشنطن لا ترتبط بالاقتصاد والسياسة، وهي استراتيجية بطبيعتها وتستند إلى نظرة مختلفة إلى النظام العالمي.

وقال روحاني، في كلمة ألقاها في يوم "صناعة الدفاع الإيرانية" إن "المشكلة التي نواجهها مع الولايات المتحدة، هي ليست مشكلة اقتصادية أو سياسية، المشكلة هي استراتيجية وتستند إلى نظرة مختلفة إلى العالم".

وأشار روحاني إلى أن العالم لا يمكن أن يكون آمنا حتى تلتزم بعض الدول باحترام حقوق الدول الأخرى، لكن في الوقت الحالي هذا مجرد حلم.

ووفقا له: "لا يمكن أن تكون ردة الفعل على القوة بالمنطق، ولا يمكن الرد على العقلانية إلا بالعقلانية والرد على القوة فقط بالقوة، وأشار إلى أن إيران الآن في ظروف يتعين عليها فيها حشد قواتها.

وأضاف روحاني أن طهران مستعدة لضمان أمن الخليج ومضيق هرمز حالما تتوقف الدول الأخرى في المنطقة عن الدفع للتخلي عن العلاقات الطبيعية مع طهران.



كما أعرب عن استعداده للتعاون مع الدول التي لديها خلافات مع إيران، وإجراء حوار لحلها.

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