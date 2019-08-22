نفط الوسط يضم لاعباً ويجدد لآخر

2019/08/22 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت الهيئة الإدارية لنادي نفط الوسط الرياضي، اليوم الخميس، تعاقدها مع لاعب جديد، فضلاً عن التجديد لآخر، لتمثيل فريقها الكروي في منافسات الموسم المقبل 2019-2020.

وقال النادي في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان ادارة النادي اتمت التعاقد مع اللاعب أسعد عبد الله قادماً من فريق الحسين بعقد يمتد لموسمين.واضاف أن اللاعب التحق بصفوف الفريق وشارك في التدريبات اليومية تحت إشراف المدرب راضي شنيشل.وتابع البيان ان "ادارة نفط الوسط جددت تعاقدها مع اللاعب خضر علي للموسم الثاني لتمثيل كرة عندليب الفرات".

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