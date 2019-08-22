الحبس 4 سنوات لمدان بابتزاز فتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

2019/08/22 | 13:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات الكرخ حكماً بالحبس الشديد لمدة اربع سنوات بحق مدان اقدم على ابتزاز فتاة، مهدداً بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي .وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى ان ” الهيئة الثانية في محكمة جنايات الكرخ نظرت في قضية مدان قام بابتزاز فتاة وهددها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي او دفع مبالغ مالية […]

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