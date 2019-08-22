تركيا تعلن اتساع نطاق الحظر العراقي على منتجاتها الى أكثر من 85 منتجاً

2019/08/22 | 13:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت تركيا، عن اتساع نطاق الحظر العراقي على منتجاتها الى أكثر من 85 منتجا، مبينة ان القرار العراقي اثر على ثمان شركات انتاج كبرى.

وقالت غرفة إسطنبول التجارية في بيان لها ان "نطاق الحظر العراقي على المنتجات التركية اتسع"، مبينا ان "الحظر شمل أكثر من 85 منتجاً بعد أن كانت 78 منتجاً من قبل".

واضافت ان "القرار العراقي اثر على 8 شركات إنتاج كبرى في ولاية ماردين (جنوب شرقي تركيا) التي يعتمد ناتجها المحلي على إنتاج البيض والدقيق بشكل أساسي".

وتوقع مسؤولون في قطاع الدواجن في تركيا حدوث أزمة بيض في السوق التركية خلال 6 أشهر، إذا استمرت المقاطعة العراقية، بسبب الإفلاس المتوقع لشركات الإنتاج، لافتين إلى أنه فور صدور القرار العراقي، أتلفت شركات الإنتاج نحو مليون بيضة تم تخزينها لمدة 20 يوما، وذلك لعدم قدرة السوق المحلية على الاستيعاب.

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