بعد تفجير المعسكرات .. قيادات الحشد الشعبي امام مشروع

2019/08/22 | 13:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أخيراً، فضّل «الحشد الشعبي» المواجهة.



قبل إعلان أي مواجهة ميدانية، كانت مواجهة الحقيقة، والإقرار بأن حوادث ا...

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