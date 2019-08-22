المالكي: نجدد المطالبة بالكشف عن الجهات الخارجية المتورطة باستهداف مقار الحشد الشعبي

2019/08/22 | 13:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- طالب زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الخميس، الحكومة بالاسراع بالكشف عن الجهات الخارجية المتورطة باستهداف مقار الحشد الشعبي.وذكر المالكي في بيان تلقت /SNG/،نسخة منه، “نجدد المطالبة بإلاسراع في التحقيقات والاجراءت اللازمة التي من شأنها تحديد الجهات الخارجية المعادية التي تقف خلف التفجيرات المتلاحقة التي استهدفت مقرات ومخازن الاسلحة التابعة لقوات الحشد الشعبي والأجهزة ...

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