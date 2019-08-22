ترامب: أنا أواجه الصين في التجارة، وهل تعرف ماذا؟ نحن نفوز”.

2019/08/22 | 13:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن الحرب التجارية التي يخوضها مع الصين ليست حربه، وأن رؤساء آخرين سبقوه إلى البيت الأبيض كان يجب أن يخوضوها، لكنّه “المختار” من الله لأداء هذه المهمة.” وذكر ترامب خلال مؤتمر صحفي مطوّل عقده فجأة في حديقة البيت الأبيض “هذه ليست حربي التجارية.هذه حرب تجارية كان يجب […]

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