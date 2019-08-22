وزير الدفاع الايراني:منظومة اس373 حديثة و متطورة وقريبة من اس400 الروسية

2019/08/22 | 13:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..اكد وزير الدفاع الايراني، حسين دهقان، ان منظومة 373 قادرة على رصد وكشف انواع الطائرات المضادة للرادارات والصواريخ.وقال دهقان خلال حفل ازاحة الستار عن منظومة 373، ان “ايران وصلت الى مرحلة باتت فيها جميع الصواريخ التي تملكها دقيقة جداً، مشيرا الى أن” المنظومة الجديدة قادرة على رصد وكشف انواع الطائرات المضادة للرادارات […]

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