2019/08/22 | 13:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الخميس، عن اعداد عدة مشاريع مهمة لتمريرها في برلمان الإقليم خلال الفترة المقبلة، فيما أكدت أن ابرز القانونين سيكون بشأن رواتب الموظفين المدخرة.

وقال النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني لقمان حمد إن "كتلة الاتحاد اعدت عدة مشاريع لتقديمها لرئاسة برلمان كردستان"، موضحاً أن "من اهم المشاريع للكتلة هي اعادة الرواتب المدخرة لموظفي اقليم كردستان".وأضاف لقمان، أن "المشروع يؤكد ضرورة فتح حساب مصرفي للموظفين لكي يعلموا ديونهم لدى حكومة الاقليم، وايضا الزام الحكومة بإيجاد آلية لإعادة الرواتب المدخرة".ومن المقرر ان يبدأ برلمان كردستان فصله التشريعي الثاني في الاول من ايلول المقبل، انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ملف الرواتب المدخرة يعود الى طاولة مباحثات برلمان كردستان) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ملف الرواتب المدخرة يعود الى طاولة مباحثات برلمان كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).