2019/08/22 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر في الشرطة، اليوم الخميس، باندلاع حريق كبير داخل مخزن للعطور في منطقة جميلة ببغداد. وقال المصدر في حديث له ، إن “حريقاً كبيراً إندلع داخل مخزن للعطور في منطقة جميلة“.وأضاف المصدر ، أن “فرق الدفاع المدني وصلت إلى موقع الحريق وتعمل على إخماده”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حريق كبير يلتهم مخزن للعطور في منطقة جميلة النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حريق كبير يلتهم مخزن للعطور في منطقة جميلة) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حريق كبير يلتهم مخزن للعطور في منطقة جميلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).