ماهي اسباب تراجع المنتج الزراعي في سامراء ؟

2019/08/22 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/صلاح الدين..اعلن قائممقام قضاء سامراء محمود خلف ، الخميس، ان سبب تراجع المنتج الزراعي وخصوصا في الحنطة والشعير في القضاء يعود لاسباب امنيو ومالية.وقال خلف في تصريح لـ/المعلومة/، ان “سامراء تراجعت فيها نسب المنتوج الزراعي وخصوصا في الحنطة والشعير بسبب المحددات الأمنية وكذلك عدم صرف المستحقات المالية للفلاحين بشكل مستمر “، مبينا ان […]

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