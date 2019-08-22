أمانة بغداد تزيل سوق شعبي بالكامل جنوب العاصمة

2019/08/22 | 13:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت امانة بغداد ازالة سوق شعبي بالكامل جنوب العاصمة بغداد.

وذكرت الامانة في بيان ان ملاكاتها في بلدية الرشيد قامت بحملة لإزالة السوق المسمى شعبياً سوق الشرطة الرابعة بالكامل كونه من الاسواق المتجاوزة غير المرخصة، مبينة ان الهدف من رفع السوق فتح الشارع إثنين واربعين في المنطقة امام حركة السير والذي اغلق بفعل تجاوزات السوق.

وأوضح البيان أن الحملة تضمنت رفع أكثر من مئتي كشك واربعمئة بسطة لعدم استجابتهم للإنذارات الموجهة لهم.

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