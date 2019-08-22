المالية تُعلن استكمال اجراءات توزيع الأراضي على العراقيين

2019/08/22 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير #المالية #فؤاد_حسين، عن استكمال #الاجراءات الادارية والقانونية لتوزيع قطع أراضٍ على #المواطنين.حسين ذكر في بيان أن «دائرة عقارات الدولة أكملت […]

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