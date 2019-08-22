القضاء العراقي يبدي موقفه من الجثث المجهولة ويعلن عائدية بعضها

2019/08/22 | 13:20

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شفق نيوز/ أصدرت محكمة استئناف بابل الاتحادية يوم الخميس توضيحاً بشأن الجثث المجهولة في بابل، لافتة إلى اتخاذ محاكم التحقيق الإجراءات القانونية بشأنها.

وقال رئيس المحكمة القاضي حيدر جابر في بيان رود لشفق نيوز، إن "هذه الجثث لا تتعلق بواقعة واحدة أو منطقة معيّنة"، لافتا إلى أن "هناك عددا من الأوراق التحقيقية منها في محكمة تحقيق الشوملي ومنها في محكمة تحقيق الحلة ومحاكم أخرى تابعة لرئاسة استئناف بابل خلاصتها العثور على جثث مجهولة سواء في النهر الثالث في ناحية الشوملي أو مناطق متفرقة من بابل وبفترات متعاقبة".

وأضاف رئيس الاستئناف أن "قضاة التحقيق في حينه اتخذوا إجراءاتهم التحقيقية للتعرف على هوية هذه الجثث وذويهم، وبعد مرور فترة طويلة وتطبيقا لأحكام قانون الصحة العامة وقانون الطب العدلي فقد تم أخذ البصمة الوراثية لها وجرى منح الأذن أصوليا لدفنها بعد أن بقيت مدة طويلة دون أن يراجع أحد للمطالبة بها أو التعرف عليها".

ولفت القاضي إلى أن "قضية العثور على جثث مجهولة وعدم ثبوت هويتها ليست بجديدة وموجودة في كثير من محاكم البلاد، وقد تكون عن حوادث جنائية اعتيادية أو إرهابية"، مشيرا إلى أن "موضوع مجهوليتها ووجودها في فترات وأماكن مختلفة هو دليل ينفي الادعاءات بأنها عائدة لمكون أو منطقة محددة".

وأكمل أن "الأجهزة التحقيقية توصلت في بعض تحقيقاتها إلى عائدية بعض الجثث واتخذت الإجراءات التحقيقية ضد الجناة ومنهم من صدر الحكم بإدانته وتلقى العقوبة العادلة".

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