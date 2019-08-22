2019/08/22 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :علي التميمي

طالب رئيس تجمع ابناء البشرة السمراء في العراق، عبدالحسين عبدالرزاق، اليوم الخميس، بالرد على معاقبة المسيئين لهم في العرض المسرحي.

ووجه عبد الرزاق، انه" إلى "صباح البزوني ، ومحافظ البصرة اسعد العيداني، مهدي التميمي مدير حقوق الانسان في البصرة، رئيس نقابة الفنانين في البصرة، الاخوان مثقفي البصرة وكتابها وإعلاميها و فنانيها الاحرار المحترمين"، قائلا :"هذه لحظة امتحان للقيم والمعايير الانسانية العظيمة التي تعمر قلوبكم واذهانكم وارواحكم فالبصرة كلها وليس ابناء البشرة السمراء وحدهم في حاجة كبيرة الى اعلان الموقف المطلوب منكم جميعا ازاء وصول بضعة بهلوانيين وليس فنانين كانوا قد اساءوا الينا نحن ابناء البشرة السمراء بما زعموا انها ( مسرحية ) اسموها بعرس الغجر كانوا قد عرضوها على مسرح سينما سميراميس في بغداد وصفوا فيها السود بالعبيد والقرود وذلك بغية اذكاء روح السخرية من فئة اجتماعية لها ثقلها السكاني الكبير في البصرة ".

وأضاف البيان أن" تمكين فرقة هؤلاء المجرمين من عرض مسرحياتهم على مسارح البصرة يعد اساءة اخرى لنا بل جريمة كبرى نتمنى ان لا تحدث بفضل ما ننتظره منكم من موقف جاد وفاعل ومؤثر في ردع دعاة العنصرية ومروجي افكارها الخطيرة على امن وسلامة الجميع ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس تجمع ابناء البشرة السمراء يرفض الاساءة لهم بعرض مسرحي) نشر أولاً على موقع (سكاي عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس تجمع ابناء البشرة السمراء يرفض الاساءة لهم بعرض مسرحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي عراق).