2019/08/22 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى كشف النائب عن محافظة ديالى احمد مظهر الجبوري، الخميس، عن احباط أكبر هجوم لتنظيم “ داعش” الإجرامي في محيط قرة تبة، محذرا من وجود فراغات امنية في محيط الناحية شمال شرق ديالى.وقال الجبوري في تصريح لـ/المعلومة/، إن “ناحية قره تبه(90كم شمال شرق بعقوبة) والتي تقع على مقربة من حوض حمرين تعاني من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يتحدث عن احباط “اكبر” هجوم “داعشي” في ديالى) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يتحدث عن احباط “اكبر” هجوم “داعشي” في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).