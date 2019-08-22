2019/08/22 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصدر روسي في قطاع الصواريخ والفضاء، أن شركة “بوينغ” أجلت الإطلاق التجريبي للمركبة “ستارلاينر” إلى المحطة الفضائية الدولية.وقال المصدر في تصريح لوكالة “نوفوستي”، إن شركة “بوينغ قررت تأجيل إطلاق المركبة غير المأهولة من 17 سبتمبر إلى 6 أكتوبر، والمركبة المأهولة من 30 نوفمبر إلى 30 ديسمبر من السنة الحالية.ويذكر أن الموعد الأول

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بوينغ تؤجل الإطلاق التجريبي لمركبة ستارلاينر وكالة صدى الاعلام للانباء.

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