2019/08/22 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقام مكتب سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) في واسط مخيم أسبوع الولاية الثقافي, وذلك بمناسبة عيد الغدير الأغر, و تيمناً بدعوة المرجعية الرشيدة.و شارك في المخيم مجموعة من مؤسسات مكتب المرجعية في واسط , كما تضمن مجموعة من الفعاليات منها, معرض الكتاب وجدار المعرفة.هذا و كان دور مركز شباب اليقين …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



مخيم “أسبوع الولاية الثقافي” في واسط بمناسبة عيد الغدير الأغر النعيم نيوز.

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