2019/08/22 | 13:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أصدرت محكمة استئناف بابل الاتحادية توضيحاً بشأن الجثث المجهولة في بابل، لافتة إلى اتخاذ محاكم التحقيق الإجراءات القانونية بشأنها.وقال رئيس المحكمة القاضي حيدر جابر في بيان إن “هذه الجثث لا تتعلق بواقعة واحدة أو منطقة معيّنة”، لافتا إلى أن “هناك عددا من الأوراق التحقيقية منها في محكمة تحقيق الشوملي […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص القضاء يصدر توضيحاً بشأن الجثث المجهولة في بابل المركز الخبري الوطني.

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