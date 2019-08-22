ديالى تعلن حسم 3500 معاملة تعويض لشهداء وجرحى الاعمال الارهابية

2019/08/22 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اعلنت ادارة محافظة ديالى، الخميس، عن حسم اكثر من 3500 معاملة تعوض لشهداء وجرحى الاعمال الارهابية داخل المحافظة.وقال مدير اعلام ادارة ديالى ياسر بدر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “اللجنة الفرعية للتعويض في بعقوبة اكملت ملف حسم اكثر من 3500 معاملة تعويض لشهداء وجرحى الاعمال الارهابية لمختلف مناطق ديالى منذ 2017 وحتى يومنا […]

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