اندلاع حريق كبير بسوق جميلة واصابة منتسب في الدفاع المدني

2019/08/22 | 14:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/بغداد … افاد مصدر امني اندلع حريق، اليوم الخميس، في مخزن للعطور في منطقة جميلة ببغداد.وقال المصدر ، لـ/بدر نيوز/، ان “حريقا اندلع صباح اليوم، في مخزن للعطور وامتد الى محال تجارية قريبة منه في منطقة جميلة”.واضاف، ان “الحريق تسبب باضرار مادية كبيرة واصابة احد منتسبي الدفاع المدني”، لافتا الى انه “حتى الان لاتزال […]

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